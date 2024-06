Das rechte Schmuddeleck und die Zukunft Europas

Das darf aber den Blick nicht verstellen: Der Erfolg der Rechtspopulisten und Extremrechten in Österreich und in Deutschland, in Frankreich und in Italien mag viele nationale Gründe haben (noch selten sind Regierende so zerbröselt wie in Deutschland die Ampel-Koalition und haben der AfD zusätzlich Rückenwind beschert). Aber ihrem Erfolg liegen vor allem die Sorgen der Bürger in vielen Bereichen zugrunde, insbesondere in einem: der illegalen, aber auch der legalen (Familiennachzug) Migration und ihren Folgen.

Das ist nicht neu: Seit der Willkommenskultur 2015 und den späteren untauglichen Versuchen, die Ströme von Nichtkriegsflüchtlingen zu bremsen, brennt das Thema unter den Nägeln der Menschen. Da haben (linke) Parteistrategen noch spekuliert, ob nicht auch künftige Wähler hereinziehen, aber besorgte Bürger fragten schon, wie sich das ausgehen soll? Attentate wie zuletzt in Mannheim, islamistische Proteste gegen die Existenz Israels, Statistiken aus Wien, dass es viel mehr muslimische als katholische Volksschüler gibt (und Analphabeten zu Tausenden nachziehen), befeuern dieses Brennen unter den Nägeln. Nein, Zuwanderung und Islamismus sind nicht eins – aber ein Teil der Wähler fühlt sich in der Sorge, zur Minderheit im eigenen Haus zu werden, im Stich gelassen.