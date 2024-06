Wahlmotive: EU-Wahl wird zur Denkzettel-Wahl für ehemalige Großparteien

"Wahltag ist Zahltag." Und so bringt dieser Wahl-Sonntag den Freiheitlichen und den Neos Zugewinne, den dereinst großen Parteien SPÖ und ÖVP Verluste. Den Grünen schadet die Berichterstattung rund um ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling und sorgt doch zeitgleich für einen "Solidarisierungseffekt", wie Hajek sagt.

Die FPÖ kann, wie die Grafik zeigt, vor allem mit dem Asyl-Thema (29 Prozent) bei der Wählerschaft punkten. 18 Prozent sehen ihre Interessen vertreten. 14 Prozent geben an, die FPÖ sei das geringste Übel. Ihr Spitzenkandidat Harald Vilimsky, der bereits bei der Wahl 2019 an erster Stelle stand, war für 36 Prozent wahlentscheidend. "Harald Vilimsky hatte wie seine Mitbewerber keine tragende Rolle bei den Wahlmotiven. Wie die ersten Wählerströme auf Basis der Wahltagsbefragung zeigen, konnte die FPÖ viele Wähler aus dem Nichtwählerlager und aus der türkisen ÖVP mobilisieren", so Hajek.