Stillstand in der Justiz

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat seine Budgetrede noch nicht gehalten. Dennoch mehren sich die Proteste bei denjenigen, die angesichts des Spardrucks nicht das erhalten werden, was sie sich gewünscht bzw. erhofft hatten. Am lautesten waren bisher die Universitäten, die in den kommenden beiden Jahren etwas kürzer treten müssen. Da gab es in Wien sogar eine große Demonstration, mit der an die Bundesregierung adressiert wurde, dass man sich mit Sparmaßnahmen nicht abfinden will. Umgesetzt werden sie wohl dennoch. In der Vorwoche ist durchgesickert, dass die geforderte Erhöhung der Planstellen im Justizbereich nicht kommen wird. Im Gegensatz zu anderen Ressorts muss Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) beim Personal nicht streichen, zusätzliche Richter und Staatsanwälte wird es allerdings nicht geben. Der Aufschrei der Gewerkschaft und der Richtervereinigung ließ nicht lange auf sich warten. Ändern wird auch dieser nichts.

Außer es gelingt Sporrer, im Ministerium und in Zentralstellen so umzuschichten oder einzusparen, dass sie bei den Richtern und Staatsanwälten kostenneutral aufstocken kann. Vielleicht auch mithilfe von effizienteren Abläufen. Einige Abgeordnete sollen bereits den Vorschlag geäußert haben, dafür den Rechnungshof mit einer Prüfung ins Boot zu holen, wenn das Ministerium selbst hier nicht weiterkommt. Vorschläge dafür gibt es ja bereits. So wurde unter Beteiligung der Vertreter der Staatsanwälte und Richter eine „Aufgabenkritik“ erarbeitet. Das Ergebnis sollen 210 Punkte für mehr Effizienz sein. Umgesetzt wurde kaum etwas.