Warum Markus Marterbauer ein Vorbild ist

Jeder dritte Mensch in Österreich erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Aktuell leben mehr als 400.000 Österreicher mit einer Krebsdiagnose. Zu ihnen zählt nun auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der am Montag bekannt gab, an einem Lymphom erkrankt zu sein. Dieses gibt es in verschiedenen Ausprägungen, teilweise sind die Heilungschancen sehr gut. Marterbauer hat bereits mit seiner dreimonatigen Therapie begonnen – und bleibt im Amt. Der Fall zeigt, wie sich der Umgang mit Krankheiten im Politbetrieb gewandelt hat – hin zur Transparenz. Beim 2004 verstorbenen Alt-Bundespräsidenten Thomas Klestil wurde jahrelang über dessen Krankheitsbild spekuliert. Heute ist es fast schon Usus, eine Erkrankung offen zu kommunizieren. Und zwar nicht nur, um Geheimniskrämerei vorzubeugen. Vor allem andere Beweggründe machen den Trend besonders begrüßenswert.

Erstens, weil Krebs, der heute häufig kein Todesurteil mehr ist, damit enttabuisiert wird. Dazu gesellt sich der traurige Umstand, dass viele Fehlinformationen kursieren, die den Leidensdruck Erkrankter noch stärker erhöhen. Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky berichtete etwa, dass Menschen sie aufgrund ihrer Krebserkrankung für „ansteckend“ hielten. Kurzum: Jeder aufgeklärte Verwandte, Freund oder Arbeitgeber trägt dazu bei, dass Erkrankte ihr soziales Netz oder ihre ökonomische Basis seltener verlieren. Aufklärung ist prinzipiell der wichtigste Punkt. Hier müssen wir noch gar nicht über Extremfälle reden, in denen schlecht Informierte statt einer „konventionellen“ Behandlung auf Alternativmedizin setzen – also ihr Leben riskieren. Es gibt ein viel größeres Problem, das die breite Masse betrifft: Wir gehen nicht oft genug zur Vorsorgeuntersuchung, obwohl laut Krebshilfe damit jede zweite Erkrankung erkannt oder verhindert werden könnte.