Der blaue Dammbruch

Jetzt ist es also passiert: Die FPÖ hat erstmals eine bundesweite Wahl gewonnen. Es war zwar bereits in allen Umfragen vorhergesagt worden, dass die Freiheitlichen mit Harald Vilimsky an der Spitze den ersten Platz einnehmen werden. So mancher Stratege der ehemaligen Großparteien war sich dennoch bis zuletzt sicher, dass es am Wahltag so einen blauen Dammbruch nicht geben werde. Diese Berater müssen nun ihre Politthesen im Papierkorb entsorgen und zur Kenntnis nehmen, dass so eine Reihung auch bei der Nationalratswahl im September möglich ist.

Ja sogar sehr wahrscheinlich, wenn man die Umfragen der vergangenen Monate als Grundlage nimmt.