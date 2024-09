Es ist keine Zeit für Sesselkleber

Andere Parteien könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Seit die Ampel angetreten ist, hat man immer wieder den Eindruck, einer dysfunktionalen Familie zuzusehen: Der Kleinste (FDP) stichelt, lässt die anderen auflaufen und stellt sie öffentlich bloß. Der Mittlere (die Grünen) versucht es allen recht zu machen, scheitert aber an eigenen Moralvorstellungen und der Realität. Und der Kanzler – nun ja, der agiert meist so, als ob ihn all das nichts anginge.

Man kann diesen inszenierten Dauerstreit als Polit-Folklore abtun, doch das wäre ein fataler Fehler. Deutschland steht vor der größten Krise der letzten Jahre; die Wirtschaft rumpelt unüberhörbar, die Infrastruktur bröckelt in peinlichem Ausmaß. Das wieder zu beheben, traut die Wählerschaft der Ampel – oder vor allem dem Kanzler – schon lange nicht mehr zu. Scholz tut aber auch dabei so, als ob ihn das nichts anginge: Nach den knapp 33 Prozent für die AfD in Thüringen erklärte er ernsthaft, das Kämpfen habe sich „gelohnt“. Für die SPD hatten da gerade 6,1 Prozent gestimmt.