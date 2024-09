Grünen-Rücktritte: Der nächste Sargnagel für die deutsche Ampel

Um aus den Miesen zu kommen, muss die Partei darum jetzt zwei Personen mit Strahlkraft finden, die Habecks Wahlkampf managen. Er selbst – oder auch Baerbock – kommen dafür zwar nicht infrage, bei den deutschen Grünen herrscht strikte Trennung von Amt und Mandat, so soll eine zu große Machtkonzentration vermieden werden. In der Hand wird Habeck die Partei aber dennoch haben: Im Gespräch für den Parteivorsitz ist eine der engsten Vertrauten des Wirtschaftsministers.

Letzterer soll es deshalb auch gewesen sein, der den Abgang der Parteichefs forciert hat: Habeck ist als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst 2025 gesetzt, nachdem Baerbock vor vier Jahren ins Rennen gegangen war; parteiintern ist er nach wie vor beliebt und unumstritten. Allerdings sahen viele Grüne ihre Felle davonschwimmen, eine neuerliche Regierungsbeteiligung – diesmal unter Führung der Union – würde sich rechnerisch mit diesen miesen Werten niemals ausgehen. Und ein Wahlkampf mit Habeck als „Kanzlerkandidat“ wäre so der Lächerlichkeit preisgegeben.

Ampel-Fliehkräfte

Für die ohnehin schon brüchige Ampelkoalition ist der Umbruch bei den Grünen aber der nächste Sargnagel. Die FDP liebäugelt schon länger mit einem Ausstieg aus dem Bündnis, und neue Gesichter beim Koalitionspartner werden auch in der SPD die Debatte darüber befeuern, ob mit Olaf Scholz der richtige Mann an der Spitze steht. Zwar hieß es am Mittwoch von führenden Genossen, beim Rücktritt von Lang und Nouripour handle es sich ausschließlich um ein Grünen-internes Ereignis, aber für Beobachter ist klar, dass der Startschuss für den Wahlkampf gefallen ist.

Robert Habeck kann derweil darauf hoffen, dass Scholz stur beliebt. In Umfragen ist der SPD-Chef der mit Abstand unbeliebteste Kanzlerkandidat, Habeck hingegen wird beinahe dieselbe Kanzlerkompetenz zugetraut wie CDU-Chef Friedrich Merz, dessen Union derzeit die Wahl mit 32 Prozent gewinnen würde. Das Kalkül der Mannschaft um Habeck: Fadisiert Scholz die Wähler weiterhin und verstolpert sich der als nicht ganz trittsicher verschriene Merz, könnte Habeck als lachender Dritter profitieren – diese Methode hat bekanntlich bei Scholz selbst im Jahr 2021 auch funktioniert.