Es ist ja eine der gut gepflegten Leidenschaften vor allem deutschsprachiger Europäer, sich mit großer Geste schlecht zu machen und diese europäische Welt untergehen zu sehen. Wenn der jetzt wieder so aktuelle Kulturpessimismus einmal Pause macht, könnte man auch in Brüssel darauf achten, was da an reuevollen Sympathiebekundungen über den Ärmelkanal kommt. Fünf Jahre nach dem Brexit gestehen sich die Briten plötzlich offen ein, dass sie die Abkehr von Europa einiges gekostet hat. Romantische Gefühle für Europa oder sogar für das blaue Sternenbanner muss man sich von den Inselbewohnern nicht erwarten. Für sie war der Kontinent immer vor allem ein Markt, auf und mit dem man Handel treiben und sich gelegentlich ein bisschen in imperiale Machtspiele einmischen konnte.

Anlass also auch in Brüssel, Berlin oder Wien in dieser Krise einen nüchternen Blick auf Europa und seine größte Stärke zu werfen, denn die ist nun einmal der gemeinsame Markt für rund 450 Millionen Menschen, den man ab den 1980ern Schritt für Schritt Richtung Süden und Osten erweiterte, was sich für – fast – alle Beteiligten als gutes Geschäft erwiesen hat. Gerade Österreichs heutiger Wohlstand beruht zu einem Gutteil auf der EU-Osterweiterung.

Diesen gemeinsamen, wachsenden Markt wollen die Briten zurückhaben, weil er auch für sie die einzig verlässliche Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung ist.

Dass dieser Markt lückenhaft ist, dass seiner Entwicklung ständig nationale Egoismen im Weg stehen, die Brüssel zwar mit viel Bürokratie behübscht, aber nie überwunden hat: All das steht in den Zeugnissen, die sich die EU in den vergangenen Jahren von politischen Schwergewichten ausstellen hat lassen.