Koalitionsbildung: Der falsche Moment für Polit-Geschenke

Dafür bräuchte es eine Sparmeister-Regierung der Marke „extra dry“, die den Verlockungen des (Sozial-)Populismus widersteht, den fett gewordenen Staat verschlankt und dennoch so viel Instinkt hat, dass sie Themen, die die Menschen bewegen, nicht allein der FPÖ überlässt. Schaut aber nicht danach aus, weil jetzt nämlich auch endlich die SPÖ Profil zeigen muss. Natürlich ein sozialpolitisches. Daher muss nun dringend zumindest eine „Kindergrundsicherung“ her, obwohl Österreich ohnehin extrem hohe Sozialleistungen für Familien hat – und damit speziell niedrig Qualifizierte von echter Erwerbsarbeit abhält. Und statt des von der SPÖ gewünschten „Einfrierens“ der Mieten wäre natürlich eine echte Reform des Mietrechts viel vernünftiger, mit der man auch wieder Investitionen von Eigentümern ankurbeln würde.

Für die Neos, eingeklemmt zwischen (sehr) links und (ein bisschen) rechts, ist eine Regierungsbeteiligung derzeit eigentlich völlig unattraktiv, gleichzeitig aber überfällig, um nicht in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Unter normalen Umständen müssten längst alle sagen: Es geht sich nicht aus. Die Verhandler sind in wichtigen Bereichen uneins, der Missmut ist bereits explosiv groß (wobei das Drama zur Koalitionsbildung meist dazugehört). Die FPÖ wächst lautlos in den Umfragen.

In der Zwischenzeit hat sich die Bundespolitik selbst eine populistische Null-Lohnrunde verordnet. Diese wäre aber nur sinnvoll gewesen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn man auch in allen anderen Bereichen Lohnzurückhaltung geübt hätte. So bleibt am Ende nur übrig, dass Politiker zu viel verdienen, was angesichts der enormen Belastung natürlich falsch ist. Gleichzeitig stimmt der Eindruck, dass sie nicht willens oder fähig sind, das zu tun, was jetzt notwendig ist: Sparen bei den Ausgaben, Finger weg von Steuererhöhungen.