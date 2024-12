Kapitulation? Was für ein Ende der Verhandlungen spricht

Zum Budget: ÖVP und Neos sind bekanntlich gegen Vermögens- und Erbschaftssteuern. Die SPÖ hat sie quasi zur Koalitionsbedingung erklärt. Und trägt das medial so offensiv vor, dass man meinen könnte, die SPÖ sei im Vorwahlkampf. Wie das Lancieren einer Umfrage des parteinahen IFES-Instituts zeigt, wonach eine Mehrheit der Österreicher den Haushalt mit Vermögenssteuern sanieren wolle. Steuern für Vermögende sollten „die rote Linie aller Vernünftigen sein“, so auch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures im Standard. Oder „Erklärvideos“ zur Budgetsituation, die salopp bilanzieren: „Österreich geht pleite.“

SPÖ-Verhandlerteam am 20. Dezember 2024

Oberösterreichs SPÖ-Vorsitzender Alois Stöger fordert indes die ÖVP auf, 400.000 Euro Parteispenden von KTM-Chef Stefan Pierer an die Geschädigten der KTM-Insolvenz auszuzahlen.

ÖVP-Verhandlerteam am 20. Dezember 2024

So viel zu den offiziellen Wortspenden. Hinter den Kulissen berichtet die ÖVP, es mit „mehreren SPÖs“ zu tun zu haben. Da sei der enge Kreis rund um Andreas Babler , der links der Mitte versuche, ideologische Pflöcke einzuschlagen. Und da hätten die „gemäßigteren, vernünftigen Kräfte“ teils resigniert.

„Er redet in den Verhandlungen gar nicht mehr mit“, heißt es. Den Grund dafür lieferte die Partei selbst. Von den kolportierten fünf Ministerposten, die der SPÖ zugebilligt werden, beanspruche die starke Wiener SPÖ zwei.

Das lehnten die anderen SPÖ-Länder ab. So fiel die Entscheidung zwischen Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz , der für die SPÖ u. a. Medien verhandelt, und Hanke auf ersteren – und damit das Animo des Finanzstadtrats, sich weiter einzubringen, in den Keller.

SPÖ sieht Machtkampf in der ÖVP

Die Erzählung von SPÖ-Verhandlern lautet so: Man habe sich in vielen Bereichen enorm kompromissbereit gezeigt, aber: „Die ÖVP ist nicht in der Realität angekommen.“ Das gelte vor allem fürs Budget. Der ÖVP-Wirtschaftsflügel beharre darauf, nur Ausgaben einzusparen und liefere hier keine konkreten, teils gar „absurde“ Vorschläge. Beispiel: Dass jeder dritte Lehrerposten nicht nachbesetzt werden soll. Die SPÖ-Interpretation: Nehammer stehe intern massiv unter Druck, es gebe einen Machtkampf um die Parteispitze.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer muss Forderungen der Unternehmer auch deshalb durchbringen, weil 2025 Wirtschaftskammerwahlen sind.