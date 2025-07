Die Klub-WM und die Gesetze des Spiels: Wem gehört der Fußball?

Der Name Jamal Khashoggi ist untrennbar mit der Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien verknüpft. Der Name Turki al-Jasser ist hierzulande weniger bekannt.

Er gehört ebenfalls einem mittlerweile toten saudischen Journalisten, der Korruption und Menschenrechtsverstöße anprangerte. Al-Jasser wurde 2018 wegen terroristischer Tätigkeiten, Hochverrats und Spionage angeklagt und in einem geheimen Prozess zum Tode verurteilt. Am 14. Juni 2025 wurde er hingerichtet.