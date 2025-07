Nach Schock-Szenen: Bayern-Star Musiala erfolgreich operiert

Es waren Schockszenen, die um die Welt gingen: Jamal Musiala ist zwei Tage nach seiner schweren Verletzung am linken Bein bei der Club-WM in den USA operiert worden. Nach Angaben von Bayern München verlief der Eingriff erfolgreich. Der 22-Jährige hatte sich beim 0:2 im Viertelfinale gegen PSG am Samstag in Atlanta eine Luxation (Ausrenkung) des Sprunggelenks und einen Wadenbeinbruch zugezogen.