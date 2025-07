Schock bei der Club-WM: Heftige Verletzung von Bayerns Musiala

Beim Viertelfinalspiel der Club-WM zwischen Bayern gegen PSG (läuft noch), gab es einen Schockmoment in der ersten Hälfte.

Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte sich der Bayern-Star Jamal Musiala in einer Aktion gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma und Abwehrspieler Willian Pacho das Bein komplett verdreht. Donnarumma konnte gar nicht hinsehen, der Schock bei Gegen- und Mitspielern von Musiala war groß.

Der 22-Jährige blieb am Boden liegen und wurde anschließend mit einer Trage abtransportiert. Nach Medien-Informationen besteht bei Musiala der Verdacht auf einen Beinbruch. Gegen PSG stand der Offensivspieler nach einem Muskelbündelriss erstmals seit drei Monaten wieder in der Startelf.

Das Führungstor erzielte Désiré Doué in der 78. Minute, in der Nachspielzeit scorte Ousmane Dembele, obwohl die Pariser nur mehr mit neun Leuten spielten - Willian Pacho und Lucas Hernandez hatten in der heißen Schlussphase Rot gesehen . Konrad Laimer spielte bei den Bayern durch und sah Gelb.