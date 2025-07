Klub-WM: Eigentor bringt Chelsea ins Halbfinale

Chelsea hat sich ins Halbfinale der Fußball-Klub-WM gekämpft. Die Londoner rangen am Freitagabend (Ortszeit) in Philadelphia Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 (1:0) nieder. Für die Entscheidung sorgte ein spätes Eigentor von Palmeiras-Torhüter Weverton (83.). Der nach der Klub-WM zu Chelsea wechselnde Jungstar Estevao (53.) hatte zuvor die Führung der Briten durch Cole Palmer (16.) ausgeglichen. Im Halbfinale am Dienstag in New Jersey trifft Chelsea auf Fluminense.