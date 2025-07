Klub-WM: Fluminense zittert sich ins Halbfinale

Fluminense hat seiner Erfolgsgeschichte bei der Fußball-Klub-WM mit dem Einzug ins Halbfinale ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Inter Mailand gewannen die Brasilianer aus Rio de Janeiro am Freitag im Viertelfinale in Orlando/Florida gegen Al Hilal aus Saudi-Arabien mit 2:1 (1:0). Die nächsten Gegner sind entweder die Landsleute von Palmeiras aus Sao Paulo oder Chelsea, die in der Nacht auf Samstag (3.00) in Philadelphia aufeinandertreffen.

Matheus Martinelli (40.) hatte Fluminense mit einem traumhaften Schuss ins lange Kreuzeck in Führung gebracht. Marcos Leonardo, Doppeltorschütze beim 4:3 nach Verlängerung im Achtelfinale gegen Manchester City, glich in der 51. Minute aus. „Joker“ Hercules (70.) besiegelte mit seinem Treffer das Aus der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi, Gegner von Salzburg in der Gruppenphase. Nach einer Schweigeminute für den am Donnerstag bei einem Autounfall tödlich verunglückten portugiesischen Liverpool-Profi Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva ging es in Florida los. Vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der im Camping World Stadium viele leere Plätze auf den Tribünen erspähen konnte, gingen die beiden Überraschungsmannschaften des Achtelfinales bei sommerlichen Temperaturen gemächlich ins Spiel. Die erste gefährliche Torchance versenkte Martinelli sehenswert. Auf der Gegenseite entschärfte der 44-jährige Fluminense-Tormann Flavio einen Kopfball von Kalidou Koulibaly spektakulär mit einer Flugeinlage (45.+1), ehe es kurz darauf hektisch wurde.