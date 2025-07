Schock nach Musiala-Verletzung: Wadenbeinbruch und lange Pause

Bei seinem Zusammenstoß mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma zog sich Musiala einen Wadenbeinbruch und Bänderrisse im Fuß zu. Der deutsche Teamspieler reiste mit der Mannschaft nach Deutschland, wo er sich dann einer Operation am linken Bein unterziehen muss. Musiala droht eine Pause von vier bis fünf Monaten.

Kritik

Bayern-Coach Vincent Kompany zeigte sich geschockt: „Das, was mein Blut zum Kochen bringt, ist nicht das Ergebnis. Sondern die Tatsache, dass es jemandem passiert ist, der das Spiel so sehr genießt und so wichtig ist für uns."

Bayern-Goalie Manuel Neuer nannte die Aktion seines Tormann-Kollegen Donnarumma „schon risikofreudig. Da nimmt man die Verletzung in Kauf“. Er habe Donnarumma sogar auf dem Platz auffordern müssen, zum später mit der Trage abtransportierten Musiala zu gehen. „Da gehört sich das einfach aus Respekt, hinzugehen, ihm alles Gute zu wünschen und ein kleines Sorry dazulassen“, belehrte Neuer den Italiener.

Der 26-jährige Donnarumma reagierte mit einer Botschaft via Instagram: „Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei Dir, Jamal Musiala.“