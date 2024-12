"Pilger der Hoffnung": Das Heilige Jahr als Chance für die Kirche

30 Millionen Menschen werden in Rom erwartet, auch in den einzelnen Diözesen weltweit gibt es außertourliche Veranstaltungen zum Heiligen Jahr. Alles in allem jedenfalls wird der Kirche erhöhte Aufmerksamkeit zuteil, die sie nützen kann, um ihre Stimme zu erheben und Menschen zu erreichen, die nicht zum innersten Kern der Katholiken zählen.

Dieser wird in Europa immer kleiner. Ungeachtet dessen ist auch in diesem alten Kontinent eine Suche nach Orientierung und Wegweisung mit Händen zu greifen. Es gibt also, wenn man so will, eine Unzahl an anonymen „Pilgern der Hoffnung“ – Menschen, die sich nicht so bezeichnen würden, aber in diesem Sinne ansprechbar wären.

Dieses Heilige Jahr, dieses Jubeljahr ist eine Chance für die Kirche. Der gebrechliche Papst vor dem gewaltigen Portal kann hier als Sinnbild für geistige Kraft auch aus und in der Schwäche stehen.