Den Beginn des Heiligen Jahres 2025 hat Papst Franziskus wie seine Vorgänger auf die Heilige Nacht am 24. Dezember 2024 gelegt. Das hat einen tieferen Grund, sagt Thomas Prügl, Kirchenhistoriker an der Theologisch-katholischen Fakultät der Universität Wien. „Mit einem besonderen Jubeljahr sollte die Bedeutung der Geburt Christi, die ja jedes Jahr gefeiert wird, herausgehoben und manifestiert werden, daher wird dieses Datum heute noch als Beginn des Heiligen Jahres gesehen.“

Anfang November war die Skepsis noch groß gewesen. Aber wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie könnte es anders sein bei einem so wichtigen Jahr wie das kommende. Ein Jubiläumsjahr, das noch dazu unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ steht.

Das geht in der katholischen Kirche mit ihren jahrhundertealten, tief verwurzelten Traditionen und Ritualen nicht sang- und klanglos vorüber: Papst Franziskus wird die Heilige Pforte, ein ansonsten von innen zugemauertes, schweres Portal mit Bronzereliefs im Petersdom, öffnen. Etwas zeitversetzt findet die Zeremonie in den drei Papstbasiliken Roms statt: In St. Johannes im Lateran, St. Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore befinden sich ebenfalls Heilige Pforten.

Der Besuch der vier Kirchen reicht nicht, um das Pilgerziel zu erreichen. Beichte, Kommunion und das Beten für ein vom Papst formuliertes Anliegen kommen dazu. Dieser dann gewährte, sogenannte „vollkommene Ablass“ verspricht nicht nur den Erlass der Sünden, sondern auch deren Vergebung im Fegefeuer. „In der Vorstellung der mittelalterlichen Menschen war das besonders attraktiv“, erklärt Prügl. „Es wurde dadurch die Reinigungszeit reduziert oder ganz aufgehoben, man kommt gleich in den Himmel.“ Mit einer Wallfahrt nach Rom im Heiligen Jahr feiert man „de facto die Hoffnung, dass einem die Schuld vergeben wird“, sagt Prügl. Übrigens: In der Jetztzeit kann man sich Vergebung und Ablass der Sünden auch übers Internet holen.

Das Maskottchen stammt von Künstler Simone Legno. „Luce“ heißt auf Deutsch „Licht“ und ist auch sonst mit Symbolik aufgeladen: Der Regenmantel soll auf die „Stürme des Lebens“ verweisen, die die Menschen ereilen können, die Farbe Gelb ist auch die Farbe des Vatikans und in Luces Augen spiegeln sich Jakobsmuscheln, das traditionelle Symbol der Pilger. Für sie stehen die Türen in Rom offen.

„Der Gedanke des Heiligen Jahres erfreut sich auch heute großer Beliebtheit in katholischen Ländern – und besonders das Außergewöhnliche zieht die Menschen an“, sagt Kirchenhistoriker Prügl. Und der Vatikan trägt dazu sein Quäntchen bei. Prügl kann sich nicht erinnern, „dass das Heilige Jahr so populär beworben wurde wie diesmal“.

Kind aus Österreich eröffnet mit Papst Heilige Pforte

Die achtjährige Ludovica-Lavinia Piccioni aus Wels ist eines der zehn Kinder, die den Papst begleiten und in Gegenwart ihrer Eltern mit ihm als erste jenes Portal durchschreiten werden, welches normalerweise zugemauert und nur in besonderen Zeiten geöffnet ist.

Ludovica wird in ein oberösterreichisches Dirndl gekleidet sein, ebenso werden auch die anderen beteiligten Kinder aus aller Welt ihre landestypische Tracht tragen. Das Mädchen, Spross einer in Rom lebenden Auswandererfamilie, bereitet sich gerade in der deutschsprachigen Pfarre Santa Maria dell'Anima auf die Erstkommunion im Frühling vor. Geplant ist, dass die Kinder Blumen tragen und diese gegen Ende der Feier gemeinsam mit Papst Franziskus dem im Petersdom aufgestellten hölzernen Jesuskind in der Krippe darbieten werden. "Als die Einladung dazu kam, zögerten wir keine Sekunde - denn so eine Möglichkeit gibt es sonst nie wieder", so Ludovicas Eltern gegenüber Kathpress.