Wo zu Weihnachten in Österreich mit Schnee zu rechnen ist

Die Geosphere-Prognose für die Weihnachtstage verspricht winterliches Wetter mit teilweise kräftigen Schneefällen in den Nordstaulagen. Erst zum Stefanitag am 26. Dezember wird wieder überwiegend sonniges und trockenes Wetter vorausgesagt.

Im Osten und Süden lockern die Wolken am Montag tagsüber örtlich etwas auf, überall sonst bleibt aber bedeckt. Entlang der Alpennordseite sind in der nordwestlichen Strömung tagsüber ebenfalls noch Schneeschauer zu erwarten, ehe sich der Niederschlag von Westen her neuerlich verstärkt.

Nur in tiefen Lagen mischen sich noch ein paar Regentropfen dazu. Allein im östlichen Flachland sowie im Süden bleibt es tagsüber meist niederschlagsfrei.

Entlang des Alpenhauptkammes sowie am Alpenostrand bläst lebhafter Westwind. Nach Frühtemperaturen zwischen minus sieben bis plus zwei Grad sind maximal null bis fünf Grad Celsius zu erwarten.

Am Heiligen Abend teils ergiebiger Schneefall

Am Heiligen Abend am Dienstag liegt Österreich dann in einer kräftigen Nordströmung. Bei verbreitet dichter Bewölkung schneit es vor allem im Westen und Norden immer wieder, entlang der Nordstaulagen anhaltend und ergiebig, am Alpenostrand zumeist leicht in Form von Schneeschauern.