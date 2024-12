Mit Sportschuhen auf verschneitem Berg: Drei Männer mit Heli gerettet

Drei schlecht ausgerüstete junge Männer sind am Samstag am Gößeck im steirischen Bezirk Leoben in Bergnot geraten. Die 20 und 21 Jahre alten Alpinisten waren gegen Mittag auf rund 1.300 Meter Seehöhe wegen des vielen Schnees bereits in Schwierigkeiten, stiegen aber dennoch weiter zum Gipfel auf 1.650 Meter auf.

Dann verletzten sich zwei von ihnen. Sie suchten in einer Höhle Unterschlupf und mussten letztlich von der Crew eines Hubschraubers gerettet werden, so die Polizei.