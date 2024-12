Schneewarnung für den Westen Tirols: Große Lawinengefahr

Die Tiroler Bergen haben sich am Samstag tiefwinterlich präsentiert. Doch so sehr sich das Bild in die vorweihnachtliche Stimmung fügt. In den kommenden Tagen lauern tückische Verhältnisse in Teilen des Bundeslandes, die ein Wetterumschwung mit sich bringt.

Aufgrund von stürmischem Wind und kräftigen Schnee- und Regenfällen hat die GeoSphere Austria für Sonntag bis inklusive Mittwoch, 25. Dezember, mit Stand heute Mittag eine orange Wetterwarnung für die westlichen Regionen Tirols ausgegeben, meldete das Land am Samstagabend.