Lasst die Blauen beweisen, dass sie nicht nur Maulhelden sind

Wie mit dem Wahlsieger umgehen? Man gibt sich derzeit in der Hofburg die Klinke in die Hand. Dass es am Ende einen Kanzler Kickl geben wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Linke und Grüne trommelten dennoch ihre Anhänger bereits wenige Tage nach der Wahl zur „Donnerstagsdemo“ zusammen.