Putins Lügen und warum die Sehnsucht nach Frieden ihm nützt

Bietet Wladimir Putin durch die Blume nicht ohnehin an, zu verhandeln, will gar nicht mehr als nur ein paar Gebiete der Ukraine? Hatte Putin nicht recht, als er von Bedrohung durch die NATO und vom Recht auf das große Russland sprach? Und ist nicht jeder einzelne junge Soldat, der für Putin oder Selenskij stirbt, einer zu viel?

Ja, jeder tote Soldat ist einer zu viel. Aber einem wie Putin, dessen Aggression und dessen Revanchismus nachzugeben hieße, andere verbrecherische Staatenlenker zu ermutigen, es ihm gleichzutun, das Faustrecht des Stärkeren anzuerkennen.

Die Ukraine wird den Krieg gegen Putin wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber sie muss ihm Grenzen setzen – mithilfe ihrer Unterstützer. Die zivilisierte Welt ist kein Ponyhof, in der im Fall des unerwünschten Falles alles gut ist, wenn man sich wegduckt. Die Welt ist eine, die sich verändert – Weltkrieg, Wiederaufbau, Kalter Krieg, Mauerfall, Demokratisierung des Ostens, islamistischer Terror, jetzt Putin (mitsamt der Bildung einer anti-westlichen Achse). Das muss man zur Kenntnis nehmen, darauf muss man reagieren, da darf man sich nicht auseinanderdividieren lassen – zu hoffen, dass Putin alle wieder lieb hat, wenn man ihm ein bisschen von dem gibt, was er will, ist naiv.