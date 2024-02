Gentechnik, ja bitte?!

Im kollektiven Gedächtnis wird Gentechnik aber als etwas Unnatürliches wahrgenommen, ein künstlicher Eingriff in die Natur. Doch letztendlich macht der Mensch seit Jahrtausenden nichts anderes, als seine Lebensmittel zu kultivieren und neue Züchtungen hervorzubringen. Die aktuellen Methoden der sogenannten grünen Gentechnik (in Abgrenzung zur roten Technologie im medizinischen Einsatz und zur weißen in der Industrie) ermöglichen genau dasselbe nur in präziserer Form – deutlich schneller und ohne unerwünschte Zufallsergebnisse. In anderen Bereichen wie etwa in der Medizin wird die CRISPR/Cas9-Technologie längst eingesetzt. Für die Befürchtung von Kritikern, dass Mensch oder Tier durch den Verzehr von gentechnisch veränderten Lebensmitteln Schaden nehmen könnten, oder dafür, dass Allergien ausgelöst werden, gibt es keinen Beleg.