Ist es der „Frontalangriff auf die österreichische Landwirtschaft“, wie ihn etwa die Grünen, oder die FPÖ - in seltener Einigkeit - befürchten, oder doch die dringend benötigte Waffe für die Landwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel, wie auch Biologen meinen? Kaum ein Thema sorgt in diesen Tagen in der EU für so viele Emotionen wie die „Neue Gentechnik .

"Nein" wird nicht erwartet

Erst vor wenigen Monaten von der EU-Kommission vorgelegt, hat der Gesetzesentwurf inzwischen die Fachausschüsse im EU-Parlament passiert und steht heute, Mittwoch, dort zur finalen Abstimmung. An ein komplettes „Nein“ wollen selbst die erbitterten Gegner des Gesetzes nicht mehr glauben.