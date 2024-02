Europa im Krisenmodus: Wir sind nur noch Getriebene

Denn Schlimmes war befürchtet worden. Etwa, dass die USA in eine Rezession schlittern könnten. Die Probleme amerikanischer Regionalbanken im Frühjahr und der Kollaps der Silicon-Valley-Bank entpuppten sich so wie übrigens das Debakel bei der Credit Suisse letztendlich als Einmalereignisse.

Nun: Schwellenländer wie Indien sind derzeit globale Wachstumstreiber. Wobei natürlich die Ausgangsbasis in einem Land mit ein paar Hundert Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze eine andere ist als in den westlichen Industrienationen. Indien nutzt übrigens den Krieg in der Ukraine und die europäischen Sanktionen, um sich mit billigem russischen Öl einzudecken, das man veredelt dann zu einem guten Teil in die ganze Welt verschifft.

Russland profitiert ebenfalls vom Krieg. Weil die Waffenindustrie der Motor des Wachstums ist. Wie sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im März 2022 doch gleich: „Die Sanktionen beißen ganz hart.“

Das bringt uns nach Westeuropa, wo das Wachstum im Nullkommajosef-Bereich liegt. Hier hat die Wirtschaft die Zinserhöhungen weniger gut verkraftet als in den USA. Und speziell die deutsche und auch österreichische Wirtschaft ist wegen ihres hohen Industrieanteils mehr von globalen Schwankungen betroffen als andere Länder. Wer mit dauerhaft viel höheren Energiepreisen kalkulieren muss als die Konkurrenz, ist eben stark im Nachteil.