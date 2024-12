Koalitionsverhandlungen: Konsolidierung als Wende?

Möglicherweise, vielmehr hoffentlich sind auch da diese drei Tage eine Zäsur, eine Einkehr für alle Beteiligten. Bisher sind die Verhandlungen in der Öffentlichkeit mehr durch verstörende Botschaften aufgefallen, die sich die drei Parteien über die verschiedensten Medien gegenseitig ausgerichtet haben, als durch konstruktive Zukunftsvorschläge. Der besagte Konsolidierungspfad war da vielleicht die Wende.

Die politikfreien Weihnachtsfeiertage könnten und sollten aber zusätzlich helfen, all das, was sich in den vergangenen Wochen aufgestaut hat, wieder auf den Boden der Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung zu bringen. Und die will geordnete Verhältnisse, klare Botschaften und die Gewissheit, dass auch drei Parteien einen gemeinsamen Weg finden können.