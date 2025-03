Dreierkoalition: Der neue Pragmatismus

Nach der ersten Verhandlungsrunde vor Weihnachten hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass ein ÖVP-Vertreter die neue (Zwangs-)Achse mit dem roten Andreas Babler in so eine Reihe stellt. Aber vielleicht ist das die neue Art des Regierens, die Stocker in seiner Rede anklingen hat lassen. Natürlich auch mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Boot. Konsens und Kompromiss statt Ideologie.

Eine erste kleine Bewährungsprobe hat es diese Woche bereits gegeben. Just aus dem Finanzministerium von Markus Marterbauer (SPÖ) ist ein Antrag an die Öffentlichkeit gelangt, der die Wirtschaftsvertreter sofort Alarm schlagen hat lassen: eine Sondersteuer im Energiebereich, um 200 Millionen Euro für das Budget zu lukrieren. Vorbei an den Koalitionspartnern ÖVP und Neos, die sich sofort überrumpelt fühlten. Gerade von Marterbauer, dem linken Ökonomen aus der Arbeiterkammer, dessen Nominierung zum Finanzminister durch Andreas Babler in der ÖVP und bei den Neos mehr als skeptisch gesehen wird.