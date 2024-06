Cowboys, Muttis und Sonnenkönige

Wie schon als Geschäftsmann tritt der New Yorker gerne laut auf und stößt seine Gegner gleich einmal vor den Kopf. Genau das verspricht er jetzt im Wahlkampf: Einmal Putin tief in die Augen geblickt, oder den Chinesen die marktwirtschaftlichen Leviten gelesen, schon ist die Weltlage eingerenkt.

Man kann sich als Europäer darüber lustig machen, sollte aber bedenken, dass wir – was unsere Staatslenker betrifft – auch nur zu gerne auf bewährte Rollenbilder setzen. Frankreichs Präsidenten geben den barocken Sonnenkönig mit all dem pompösen Zeremoniell, nicht weil das ihren Alltag verschönert, sondern weil die Franzosen sich so einen Sonnenkönig erwarten. Dass der sich in napoleonisch inszenierten Reden zum Retter der Weltpolitik aufschwingt, gehört da ebenso dazu wie heimliche Liebesaffären, über die die Nation im Detail Bescheid weiß.