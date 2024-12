Gibt es genug "starke Schultern" für noch mehr Umverteilung?

Gerade bei der Pension wurden in den letzten Jahren die unteren Einkommen immer überproportional angehoben, während selbst die mittelhohen Pensionen (wir reden jetzt nicht von Luxuspensionen) an Wert verloren. Das ist ein Schritt in Richtung „Volkspension“, samt wenig Anreiz, sich – durch mehr oder längeres Arbeiten – eine höhere Altersversorgung zu verdienen. Dank stets steigender Höchstbeitragsgrundlage wird die Pensions- wie die Krankenversicherung außerdem immer mehr zur Steuer, statt zur Versicherung. Wahrscheinlich bereut man es in der Politik ja auch längst, die Kalte Progression gemildert zu haben. Kehrt sie nun wieder? Und gibt es weiterhin genug „starke Schultern“, die das alles auf sich nehmen?