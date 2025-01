Nachgeborene der Vernichtungsmaschinisten: Warum wir uns erinnern müssen

In dieses größte Verbrechen – und nichts anderes war die bewusste, industrialisierte, hochmechanisierte Auslöschung eines ganzen Volkes sowie Millionen weiterer Menschen, die die Nazis für „unwert“ oder feindlich einschätzten –, in dieses Verbrechen also waren teils auch Familienmitglieder involviert.

So wie in Hunderttausenden anderen Familien in der damaligen Ostmark auch.

Der "Österreich-Pavillon"

An die 700.000 Österreicher waren Mitglieder der NSDAP, kleine und große Massenmörder ganz vorne mit dabei – und dennoch hat es mehr als 30 Jahre gedauert, bis endlich Diskussionen über Schuld und Verantwortung in der eigenen Bevölkerung einsetzten. Und es dauerte schändliche 50 Jahre, bis der „Österreich-Pavillon“ in Auschwitz erneuert wurde – wo sich Österreich bis dahin als „erstes Opfer des Nationalsozialismus“ präsentiert hatte.