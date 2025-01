80 Jahre Befreiung Auschwitz: Gedenken an das Undenkbare

Die meisten Insassen überlebten nicht. Man schätzt, dass etwa 60 Prozent der Gefangenen umkamen. Die Zahl der heute noch lebenden Auschwitz-Überlebenden liege aktuell noch „im dreistelligen Bereich“, schätzte der führende deutsche Auschwitz-Experte Ernst Piper. Eine von ihnen ist 103-jährige Margot Friedländer. Sie hat ihre Geschichte oft erzählt: „Weil ich versuche, euch klarzumachen, was gewesen ist, dass wir das nicht mehr ändern können, dass es aber für euch ist, dass es nicht wieder passieren darf. Das ist meine Mission.“

Dieses Engagement ist auch dringend nötig, wie eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Jewish Claims Conference wollte wissen, ob 18- bis 29-Jährige die Begriffe Holocaust oder Schoah kennen. In Deutschland verneinten zwölf Prozent der jungen Erwachsenen, in Österreich waren es 14, in Rumänien 15, in Frankreich sogar 46 Prozent. In fast allen erfassten Ländern glaubt eine große Mehrheit auch, dass so etwas wie der Holocaust wieder passieren könnte. In den USA liegt der Anteil bei 76, in Großbritannien bei 69, in Frankreich bei 63 Prozent, in Österreich bei 62 und in Deutschland bei 61 Prozent.