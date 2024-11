An den Herrn Bundespräsidenten

Jetzt wirkt das schon ein wenig kurios und hinterfragenswert, wenn eine Staatsanwaltschaft so ein Statement für eine juristisch so wichtige Entscheidung heranzieht. Es zeigt aber auf der anderen Seite, welches Gewicht solchen Worten des Bundespräsidenten beigemessen wird.

Besonders emotional hat das ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler nach der steirischen Landtagswahl formuliert, als er seine Niederlage auch dem Bundespräsidenten widmete. Jetzt ist die Hofburg sicherlich nicht an diesem Absturz der ÖVP und dem Höhenflug der FPÖ schuld. Komplett wegwischen kann man das Argument dennoch nicht. Ähnliche Kritik – nur nicht so laut – war übrigens 2023 in St. Pölten zu hören, als wenige Tage vor der Landtagswahl Alexander Van der Bellen in einem ORF-Interview bereits andeutete, dass er einen Herbert Kickl nicht angeloben würde. Das hat auch damals der FPÖ nicht geschadet, im Gegenteil.