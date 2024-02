6 tote Frauen: Lautes Schweigen nach den Tragödien

Groß war die Erschütterung am Wochenende: Erst wurden eine Mutter und ihre Tochter getötet aufgefunden, später drei Prostituierte in einem Bordell ermordet. Am Montag soll zudem ein 93-jähriger Mann seine 84 Jahre alte Frau erschossen haben. Den anschließenden Suizidversuch überlebte der Pensionist schwer verletzt.

Es sind gänzlich unterschiedlich gelagerte Fälle, individuelle Tragödien. Und trotzdem: Am Montagmorgen stand fest, dass innerhalb von vier Tagen sechs Frauen in Österreich getötet worden sind. Und das in einem Land, in dem im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern in manchen Jahren ohnehin bereits mehr Frauen ermordet wurden als Männer.