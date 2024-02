Das Landesgericht hat Dienstagmittag über jenen 27-jährigen Mann die U-Haft verhängt, der am vergangenen Freitag in einem Asia Studio in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau 3 Sexarbeiterinnen mit einem Messer vorsätzlich getötet haben soll.

Der Mann war zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Kärnten untergebracht, wo er sich Ende Jänner vorschriftsmäßig abgemeldet hatte und in die Bundeshauptstadt übersiedelt sein dürfte. In der Bleibe für Geflüchtete im Bezirk Wolfsberg habe es mit dem 27-Jährigen "keinerlei Zwischenfälle" gegeben, sagte Barbara Roschitz, Leiterin des Flüchtlingswesens des Landes Kärnten, dem ORF: "Er war völlig unauffällig". Wie "Kärnten heute" am Montagabend berichtete, soll sich der Mann allerdings vor kurzem beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) für eine Rückkehr in seine Heimat angemeldet gehabt haben.

Seit Sonntagabend befindet sich der 27-Jährige in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt, nachdem er in seiner polizeilichen Einvernahme als Beschuldigter laut Wiener Landespolizeidirektion "grundsätzlich geständig" war. Aus Justizwache-Kreisen ist zu hören, dass der Mann seit seiner Überstellung in die JA kein Wort gesprochen haben soll. Auch vor der Haftrichterin, die den U-Haft-Beschluss fasste, machte er von sich aus keine Angaben. Auf Fragen der Richterin soll er nicht reagiert haben. Der Beschuldigte war auch anwaltlich nicht vertreten. Er bekommt jetzt - wie vom Gesetz vorgesehen - einen Verfahrenshelfer beigestellt.