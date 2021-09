Kleines Gerangel um große Veranstaltungen

Oder: Wien zöge, nach dem Marathon mit Zehntausenden Teilnehmern und wohl noch mehr Besuchern, infektionsmäßig wieder an. Oder die ÖVP-Wahlveranstaltung im Bierzelt in Oberösterreich sorgte für einen Cluster. Man hätte es ja immer schon gewusst.

Nur dieses „man“ wäre jeweils ein anderes: ÖVP-Kritiker reiben sich ganz ohne Cluster schon an der Veranstaltung im Bierzelt, mancher Rockfan würde mit dem Finger in Richtung Klassik-Privileg nach Linz zeigen, und wer Rockfestivals so und so schon blöd findet, würde sich durch den einen oder anderen Nova-Rock-Corona-Fall bestätigt fühlen. Die Feste der anderen sind immer das Problem.

Das ist sie also, die neue Normalität: Die Großveranstaltungen sind in den letzten Tagen nach Österreich zurückgekehrt, es gab gleich einige Events mit Tausenden Besuchern (und es folgen weitere, wie das Nena-Konzert und der Grazer Marathon). Es gab im Vorfeld große Debatten: Nach eineinhalb Jahren Pandemie sind die

Fotos mit dicht gedrängten Besuchern ungewohnt, ja fast beunruhigend. Man ist auf Abstand konditioniert und muss wieder damit umgehen lernen, dass man sich in großem Maßstab näherkommen darf.