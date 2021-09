Linzer Klangwolke wie vor Corona, aber mit kleiner Öko-Revolution

Von Anfang an steht die Musik im Vordergrund - das rhythmische "Battle" der Cellistinnen wird von den lieblichen Klängen der Harfe wieder beruhigt, mitreißende Percussion wird von getragenen Klängen abgelöst und nur manchmal von körperlich nahezu unangenehmen Bässen und spitzen Höhen unterbrochen.

Ein Orchester- und ein Trommelschiff kreuzen auf der Donau, eine riesige Harfe schippert herum, die Bilder der Musiker sowie des bisher unveröffentlichte Gedichte vortragenden Michael Köhlmeier werden auf eine Leinwand aus Nebel projiziert - die Szenen wirken dadurch wie ein Aquarellbild, das in der nächtlichen Dunkelheit in der Luft über dem Fluss hängt. Nach einer ästhetischen, aber eher dezenten Aufwärmphase bespielen Dornhelm und sein Co-Regisseur Christoph Engel auch den riesigen Raum, der auf der Donau nun mal zur Verfügung steht, in allen Dimensionen. Artistinnen schweben in atemberaubender Höhe in den Himmel, riesige Seifenblasen folgen ihnen, Laser schaffen eine Kathedrale aus Licht - nach einem Jahr Klangwolken-Abstinenz ist alles wie früher.