Nova Rock Encore: Festival wie anno dazumal – und besser

Aber von der Stimmung her war es eigentlich noch viel besser als in Vor-Corona-Zeiten. Es war, als würde sich die Anspannung der Rock-Fans über all die Entbehrungen in diesen Stunden des Comebacks der Großkonzerte entladen.

Schon Russkaja am frühen Nachmittag wurden umjubelt, als wären sie Headliner. Die italienischen Song-Contest-Gewinner Måneskin, momentan die Sehnsuchtsobjekte bei der Besucher-Gruppe jung und weiblich, waren mit ihrem ansprechenden Set ein weiteres Highlight, bevor mit Millencolin und Bullet For My Valentine Vertreter der härteren Fraktion kamen.