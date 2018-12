Kramp-Karrenbauer: Mehr als eine Mini-Merkel

Mini-Merkel, Merkel 2.0 – kaum setzte Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin einen Fuß auf den Boden, verpasste man ihr Etiketten. Klar, ihr unprätentiöser Stil, der Hang zu nebligen Aussagen erinnerte frappant an ihre Vorgängerin. Sie muss nicht nur beweisen, dass sie in manchen Themen anders positioniert ist (um die Merz-ianer zu besänftigen, die nach dem knappen Rennen enttäuscht sind), sondern sich damit beschäftigten: Wer soll uns in Zukunft noch wählen und warum?