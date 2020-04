Pleite: Restaurantkette Vapiano hat rund 38,8 Millionen Euro Schulden - 600 Jobs betroffen

"Laut Schuldnerangaben ist die Insolvenz eine Folge der Schwierigkeiten der deutschen Muttergesellschaft. Diese Gesellschaft, die Vapiano SE mit Sitz in Köln, hat bereits im März ihre Zahlungsunfähigkeit einbekannt und wurde vor wenigen Tagen seitens des Gerichtes eine vorläufige Insolvenzverwalterin bestellt", heißt es in einer Aussendung des KSV1870. "Wie in Deutschland kam es auch in Österreich aufgrund der „Corona-Krise“ zu drastischen Umsatzeinbußen und wurde der bereits vor der Krise eingetretene Umsatzrückgang drastisch verschärft.

Und weiter heißt es: "Die Vapiano Gruppe war stark auf Wachstum fokussiert, was ein hohes Investitionsvolumen bedingt hat. Bereits im Geschäftsjahr 2018 sanken aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs die Gästezahlen und somit auch der Umsatz."

Die Vapiano Restaurant Betriebs- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien hat gestern am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beantragt. Heute hat das Handelsgericht die Eröffnung des Sanierungsverfahrens verfügt. Zum Sanierungsverwalter wurde der renommierte Sanierungsexperte. Stephan Riel bestellt

Von der Insolvenz der Restaurantkette sind laut KSV1870 zwölf österreichische Standorte sowie rd. 600 Mitarbeiter betroffen, wobei aufgrund der „Corona-Krise“ mit rund. 470 Dienstnehmern das Dienstverhältnis vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens einvernehmlich beendet wurde. Die betroffenen Standorte befinden sich in Wien (7), in der SCS in Vösendorf (2), in Graz (2) sowie ein Standort in Parndorf.

Zwei weitere Restaurants in Innsbruck und eines in Linz mit insgesamt rd. 150 Mitarbeitern sind ebenfalls nicht vom Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung betroffen. Diese Standorte werden nach Schuldnerangaben eigenständig von Franchisenehmern geführt.

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen laut Creditreform rund 38,8 illionen Euro, davon entfallen 33 Millionen Euro auf die Mutterfirma Vapiaono SE.