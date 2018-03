ATVs "letzte Chance"

Mittwochs auf ATV ist etwas für Freunde der gepflegten Reportage, die mit viel Sozialporno gewürzt wird. Nein, Sozialporno hat mit Sex nichts zu tun, sondern umschreibt die (voyeuristische) Lust des TV-Zusehers, sich am trostlosen Leben, am Leid der anderer zu ergötzen: „Hey Schatzi, schau dir mal diesen Trottel im Fernsehen an. Haha!“. Tja, des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Diese Redewendung trifft auch auf ein neues ATV-Format zu, das nach einem angeblich erfolgreichen Pilotfilm, heute, Mittwoch, um 21.20 Uhr in die erste Staffel gehen wird. In der ersten Folge der vierteiligen Reihe „Meine letzte Chance“ begleitet das niemals zimperliche ATV-Team eine gewisse Daniela durch ihren Tag voller Depressionen. Ihr Schrei nach Liebe wird von „Heilerin“ Assante erhört. Ein „Medium“, über das Daniela Kontakt zur verstorbenen Urgroßmutter aufnehmen möchte. Na servas!

Der ORF erfüllt indes seinen Bildungsauftrag: Zuerst mit der Doku „Schluss mit Schuld“, später mit dem „Weltjournal“.