Viele Antworten, aber keine richtige

Sicherlich nicht lösen wird die Volksbefragung die akuten Probleme des Bundesheeres. Gewinnen die Wehrpflicht-Befürworter, worauf die Umfragen hindeuten, steht das Militär vor ebenso unvermeidlichen wie schwierigen Reformen. Die kosten viel Geld und setzen einen Reformwillen voraus, den Wehrpolitiker beider Koalitionsparteien seit Jahren vermissen ließen.

Unvorstellbar nebenbei, dass Darabos nach einem neuerlichen Meinungs-Salto diese Reform als Minister umsetzen könnte.

Fällt die Entscheidung für das Berufsheer, dann steht das Militär vor einigen Jahren eines komplexen und finanziell ebenfalls sehr aufwendigen Umbaus mit ungewissen Erfolgsaussichten.

Diese Volksbefragung ist in ihren Motiven verlogen, in der Fragestellung unbefriedigend und im Ergebnis fragwürdig.

Und doch sollte man dieses Instrument der direkten Demokratie nicht gleich beiseitelegen. Auf Basis seriöser Information, mit klarer Fragestellung und mit einer neuen Regelung für eine bindende Mindestbeteiligung könnte die Volksbefragung tatsächlich ein Blockadebrecher für die Lösung großer, von einbetonierten Parteien nicht lösbarer Reformen werden.

Man muss sich in den Parteien dann nur an den Slogan halten, den die Wiener SPÖ in der 70er-Jahren ernsthaft plakatierte: „Keine dummen Fragen stellen.“