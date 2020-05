Verlängertes Wochenende wird sommerlich warm

„Zu Christi Himmelfahrt scheint häufig die Sonne, nur vom Tiroler Unterland bis zur nördlichen Obersteiermark überwiegen anfangs noch die Wolken und es gehen einzelne Schauer nieder“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.

Am Nachmittag ziehen nur harmlose, flache Quellwolken durch und die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad im östlichen Bergland und 26 Grad in Vorarlberg.

So geht es auch am Fenstertag weiter - der Freitag präsentiert sich laut UBIMET ebenfalls von seiner sonnigen Seite. Am Nachmittag ziehen dann vermehrt Wolken durch. Über den Bergen bilden sich Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterentwicklung bleibt aber gering. Im Westen werden Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad erwartet, in Vorarlberg sogar bis zu 28 Grad.

Gudrun bringt den Regen

Am Samstag wird eine Kaltfront vorausgesagt. Im Süden und Westen zeigt sich zunächst noch die Sonne, sonst überwiegen aber die Wolken. Anfänglich wird es von Oberösterreich bis ins östliche Flachland etwas regnen. Zwar gibt es vorübergehend föhnige Auflockerungen, am Nachmittag zieht dann aber die Kaltfront von Tief Gudrun auf und bringt teilweise kräftige Regenschauer und Gewitter mit sich, sagen die Experten der UBIMET.