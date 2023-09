Oktoberfest 2023: In München explodieren die Preise

Die Inflation hinterlässt auch hier ihre Spuren. Wieder einmal sind die Preise auf der Wiesn angestiegen. Aber vom Ausbleiben der Menschen keine Spur: Seit Samstag steht München Kopf. Die Festzelte platzen aus allen Nähten, Touristen und Einheimische schunkeln mit einer Maß in der Hand und die Hendl wandern über den Tresen. Und wer nach dem Trubel noch motiviert ist, wagt sich in eines der Fahrgeschäfte. Was kostet so ein Wiesn-Tag eigentlich?