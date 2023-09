"O'zapft is!": 188. Oktoberfest in München eröffnet

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnete um 12.00 Uhr das 188. Münchner Oktoberfest. Mit dem traditionellen "O'zapft is!" im Anschluss an den Anstich des ersten Bierfasses durch den jeweils amtierenden Münchner Oberbürgermeister beginnt der Bier-Ausschank. Die erste Maß geht traditionell an den Ministerpräsidenten, heuer erneut Markus Söder.

Tausende Wiesn-Besucher strömten schon am Samstagmorgen vor der offiziellen Eröffnung auf das Gelände des weltgrößten Volksfests. Als um kurz nach 9.00 Uhr die Zugänge geöffnet wurden, eilten viele los, um sich einen Platz in einem Zelt zu sichern. Manche der überwiegend jungen Besucherinnen und Besucher hatten seit dem Morgengrauen an den Eingängen ausgeharrt, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern.Nur etwas später musste das erste Zelt seine Eingänge erstmal wieder schließen - zu groß war der Andrang.