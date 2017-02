Einmal noch Wilde Hühner

Wenn Sie das lesen, dann geht es mir gut, denn ich fahre mit meiner Tochter auf unseren jährlichen Skiurlaub.

Als wir zum ersten Mal gemeinsam dorthin fuhren, war sie noch ein ganz, ganz kleines Mädchen, wir hörten im Auto Spongebob- und Wilde-Hühner-CDs und waren uns, wie meine Tochter heute oft lachend erzählt, seltsam fremd. Heute sind wir einander nah und vertraut, nach vielen schönen und manchmal auch traurigen Gesprächen. In einem schweren Jahr, dessen Herausforderungen wir uns schließlich gemeinsam mutig gestellt haben, habe ich mindestens so viel von meiner Tochter gelernt wie sie von mir.

Das Anhören der Spongebob- und Wilde-Hühner-CDs ist unser Skiurlaub-Ritual geworden, obwohl wir beide längst viel zu groß dafür sind. Meine Tochter ist fast erwachsen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie heuer lieber mit Freunden auf Urlaub fahren wird, und habe ihr auch vorbeugend gesagt, dass ich deshalb kein bisschen beleidigt sein würde. Das war durchaus ehrlich gemeint – ich hatte nie Probleme damit, dass meine Kinder groß werden, im Gegenteil, ich finde es wunderbar, dass sie so gescheit geworden sind und mich mittlerweile bei Diskussionen über Politik und Weltgeschehen mit ihrer Eloquenz in Sekundenschnelle in die Ecke treiben, wenn ich nicht aufpasse (falls Sie meine Kinder irgendwo treffen – diskutieren Sie nie mit ihnen über Hillary Clinton, z. B.). Aber meine Tochter bestand darauf, noch einmal mit mir auf Skiurlaub zu fahren. Ich freue mich darüber, wer weiß, wie oft sie noch will und wie oft meine Knie beim Skifahren noch mitspielen.

Wir werden wieder Tiefschnee fahren, falls wir welchen finden, natürlich auch die ganz lange Abfahrt, vielleicht sogar in einem Zug, wir werden auf der Katzenhütte Spaghetti essen, am Sonntag werden wir, wie jedes Jahr, in der Ferienwohnung den Super Bowl anschauen bis 4 Uhr früh. Und wir werden Wilde Hühner hören. Einmal geht es sich noch aus.

