Preisvorstellungen zwischen Wunsch und Realität

Rund 20.000 Kaufwohnungen sind allein in Wien am Markt, nur ein Viertel davon wird heuer den Besitzer wechseln. Woran das liegt? An den zum Teil zu hohen Preisvorstellungen der Verkäufer. Manche von ihnen wollen nicht wahrhaben, dass es in den vergangenen zwei Jahren Preiskorrekturen nach unten gegeben hat – und Käufer preisbewusster geworden sind. Dass sie die Wohnung trotz guter Lage und Ausstattung nicht zu einem Kaufpreis an den Mann oder die Frau bringen können, wie es noch in den Jahren 2021 und 2022 der Fall war.

Wohnimmobilien sind wieder gefragt. Vor allem erschwingliche Mietwohnungen gehen weg wie warme Semmeln. Hier fehlt allerdings vor allem in den Städten ausreichend Angebot am Markt. Auch Eigentumswohnungen werden wieder verstärkt angekauft.

Ausgenommen davon, und das muss betont werden, ist jedenfalls der Neubau. Neu errichtete Wohnungen können gar nicht günstiger werden, da Baukosten und Grundstückspreise stetig steigen. Hinzu kommt, dass auch die Qualität von Wohnungsneubauten steigt.

Anders ist die Sache bei Bestandswohnungen, sie unterliegen stärker der Preisentwicklung am Markt und dem Spiel zwischen Angebot und Nachfrage. Deshalb unterscheiden sich die Preisniveaus von Erstbezugs- und Bestandswohnungen auch.

Wenn es um das Thema Preisvorstellungen geht, kommen die Immobilienmakler ins Spiel. Ihre Rolle ist es, Abgebern klar zu sagen, welcher Kaufpreis momentan marktüblich ist und andererseits, zu welchen Preisen sich in überschaubarer Zeit Abnehmer finden lassen. Denn Verkäufer haben nichts davon, wenn sie die Immobilie zu hochpreisig anbieten – und dann monatelang auf dem Objekt sitzen bleiben.

Immobilien in guten Lagen gewinnen zwar langfristig meist an Wert, kurzfristig kann der Trend jedoch auch in die andere Richtung ausschlagen. Die gute Nachricht: der Wert von vielen Wohnungen wird künftig auch wieder ansteigen.