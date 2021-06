Das Leben im Badezimmer

Von rechts drüben ereilt mich oft die Beschwerde, ich würde im Bad herumbrodeln. Untermalt wird die Raunzerei mit folgender Frage aus dem Standardwerk „Alltags-Kommunikation in der Ehe“, Kapitel „Provokationen“: „Pinselst du dich für den Karneval von Rio an oder warum dauert die Maskerade so lang?“ Nicht erwähnt wird dabei die Tatsache, dass der Herr zuvor last minute in die Dusche geschlüpft ist, um dort eine Viertelstunde „Singin’ in the Rain“ zu pfeifen, während ich verzweifelt versuche, in dem Dampf Lidschatten aufzulegen. Blöd, denn leider kann ich mein Spiegelbild nicht finden. Schaffe ich es doch, vereinen sich Schminke und Farbe mit Schweiß zu einer Sauce, die mich aussehen lässt wie Rambo mit Tarnfarbe im subtropischen Dschungel. Und während der Mann vom Wasser erfrischt in den Anzug springt, versuche ich nicht in Ohnmacht zu fallen. Er hingegen sagt: „Kömma jetzt geh’n?“ Da kann schon einmal passieren, dass ich mir mit dem Kajal ins Aug’ fahr’ und die Prozedur noch ein Minütchen länger dauert.