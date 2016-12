Heute ist Weltgutevorsätzetag, auch bekannt als Silvester. Wir haben daher exklusiv für Sie die streng geheimen guten Vorsätze der Promis recherchiert.

Richard Lugner wiederholt seinen guten Vorsatz der Jahre 1985 bis 2015: Er will sich in den Medien rarmachen. Als möglicher Termin dafür ist der 28. Juli, 15.31 bis 15.32 Uhr, im Gespräch. Außerdem will er heuer nur ein Mal im Jahr heiraten. Armin Wolf will heuer die Zuschauer, die via 3sat dabei sind, nicht verabschieden, sondern zum Abendessen einladen, aus Termingründen wird das Ereignis allerdings vor der Sendung aufgezeichnet.

Felix Baumgartner zeigt heuer einen neuen Stunt: Den Sprung in der Schüssel. Bra und Ngelina wollen sich wieder zusammentun, schon allein deshalb, weil ihre Namen nach der Trennung so blöd klingen, adoptieren aber vorher zur Sicherheit eine UNO-Schutztruppe. Roland Düringer will 2017 zwar eine Partei, aber immerhin keine neue Religion gründen.

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen will eine erste, kurze Ansprache ans Volk halten. Und zwar von 3. bis 6. Jänner.

