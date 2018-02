Vielleicht ist es ja dem Fasching und der damit verbundenen Lizenz zum fröhlichen Kindischsein geschuldet, aber: Folgende Nachrichtenmeldung stimmt den Autor dieser Zeilen sehr heiter.

Neuseelands berühmtester Vogel, ein durch eine BBC-Doku berühmt gewordener Papagei, wurde, nachdem er bereits als verschollen galt, wieder gesichtet. Er gehört zu einer Papageienart, die vom Aussterben bedroht ist – zu den Kakapo.

Das ist schön, in zweifacher Hinsicht. Erstens sei es den Neuseeländern herzlich vergönnt, ihren Vogel wieder zu haben. Zweitens: Es gibt tatsächlich ein Tier, das Kakapo heißt.

Als Kinder hätte uns das hemmungslos begeistert. So, wie uns Produktnamen im Möbelhaus (Leksvik, Bladhult, Poäng) begeistert haben. Wir fanden ja schon das Wort Karfiol großartig, weil es in unseren Ohren so blöd klang.

Die Recherche für diesen Text ergab übrigens: Es gibt (wirklich!) einen Fisch, der Kakadu-Zwergbuntbarsch heißt, und er ist angeblich jeden Tag aufs Neue froh, dass er das zweite B hat.

